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10.12.2018 14:50
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«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

 «Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.

Церемония ввода в эксплуатацию прошла 10 декабря с участием представителей Минтранса России, Концерна ВКО  «Алмаз – Антей» и Госкорпорации по ОрВД.

Новый центр контролирует транссибирскую систему транзитных маршрутов, связывающих аэропорты Европы с аэропортами Японии, Китая и Кореи.

Контролируемое воздушное пространство составляет около 690 тысяч кв. километров. Протяжённость воздушных трасс – 36 563 км, в том числе международных – 20 600 км. Ранее обеспечение воздушного движения осуществлялось другими центрами, теперь их функции полностью переданы единому укрупнённому центру.

«Концерном совместно с заказчиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» была решена серьезная задача создания укрупнённого центра в Уральском регионе. Центр оснащён современной автоматизированной системой, которая решает задачи, связанные с управлением воздушным движением», – заявил заместитель генерального директора Концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Оснащение центра реализовано головным исполнителем проекта Концерном ВКО «Алмаз – Антей» совместно с ООО «Фирма «НИТА» в кооперации с российскими поставщиками и изготовителями оборудования.

 «Новая автоматизированная система организации воздушного движения, работающая в Екатеринбургском центре, позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства, снизить эксплуатационные расходы филиала «Аэронавигация Урала», чью зону ответственности она позволяет контролировать. Также ввод системы позволит централизовать функции управления воздушным движением, повысить безопасность полетов и эффективность УВД», – считает генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь Моисеенко.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

 

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