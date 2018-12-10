Олег Кононенко и Сергей Прокопьев спасут Тони Старка. Роскосмос ответил на просьбу Marvel
Российские космонавты спасут Железного человека Тони Старка. Роскосмос вслед за NASA решил похайповать на модной теме новых «Мстителей» и ответил производителям популярных американских комиксов Marvel.
Первый трейлер новых «Мстителей» появился на прошлой неделе. На ролике — дрейфующий на космическом корабле без еды и воды Железный человек Тони Старк. Не хватает у него не только пропитания, но и кислорода. Видео набрало в Сети миллионы просмотров, в США пользователи начали активно шутить по этому поводу и сочинять мемы. Самые креативные попросили NASA спасти Старка. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не осталось в стороне: 9 декабря в официальном «Твиттере» появилась такая запись:
«Хэй, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Насколько мы знаем, первое, что вы должны сделать, – прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Но если он не выходит на связь, то рекомендуем использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках вашего пропавшего парня», – говорится в тексте.
Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for «@Avengers, we have a problem.» But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq— NASA (@NASA) December 9, 2018
Это вызвало восторг у фанатов комикса.
Вчера же Marvel на своей странице «ВКонтакте» попросила помощи у Роскосмоса. «Привет, Роскосмос, не могли бы вы, пожалуйста, спасти Тони Старка? Он застрял где-то в космосе, еда и вода кончились четыре дня назад, а кислорода всего ничего. Мы не знаем, как он протянет, – пожалуйста, помогите!»
10 декабря «ВКонтакте», появился ответ от имени госкорпорации:
«Привет, Marvel, мы услышали вашу просьбу. Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте».
11 декабря находящиеся на МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должны выйти в открытый космос для изъятия противометеоритной защиты «просверленного» корабля «Союз МС-09». Теперь их миссия точно не останется незамеченной.
Справка:
«Мстители» - серия американских фильмов о супергероях, в основу которых легли комиксы издательства Marvel Comics. На 25 апреля 2019 года запланирован выход в российский прокат очередного фильма про супергероев Marvel «Мстители: Война бесконечности. Часть 2». Российские зрители увидят кинокартину раньше американских: в США фильм выходит в прокат 3 мая.
Роскосмос полгода назад возглавил Дмитрий Рогозин. За это время произошел ряд событий, негативно отразившихся на имидже госструктуры. 11 октября потерпел аварию корабль «Союз-ФГ» с космонавтами, которые направлялись на МКС. А за некоторое время до того Роскосмос заподозрил американских астронавтов в том, что они просверлили отверстие в корабле «Союз МС-09». Кроме того, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о миллиардных хищениях в структуре в итогам проверки прошлого года.
8 декабря «Фонтанка» опубликовала интервью с главой пресс-службы госкорпорации Владимиром Устименко, который рассказал о том, как Роскосмос намерен улучшать имидж.