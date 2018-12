Олег Кононенко и Сергей Прокопьев спасут Тони Старка. Роскосмос ответил на просьбу Marvel

Российские космонавты спасут Железного человека Тони Старка. Роскосмос вслед за NASA решил похайповать на модной теме новых «Мстителей» и ответил производителям популярных американских комиксов Marvel.

Первый трейлер новых «Мстителей» появился на прошлой неделе. На ролике — дрейфующий на космическом корабле без еды и воды Железный человек Тони Старк. Не хватает у него не только пропитания, но и кислорода. Видео набрало в Сети миллионы просмотров, в США пользователи начали активно шутить по этому поводу и сочинять мемы. Самые креативные попросили NASA спасти Старка. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не осталось в стороне: 9 декабря в официальном «Твиттере» появилась такая запись:

«Хэй, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Насколько мы знаем, первое, что вы должны сделать, – прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Но если он не выходит на связь, то рекомендуем использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках вашего пропавшего парня», – говорится в тексте.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for «@Avengers, we have a problem.» But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq