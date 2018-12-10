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Общество
10.12.2018 13:23
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Американские СМИ нашли человека, обещавшего «политическую синергию» между Путиным и Трампом. Им оказался российский тяжелоатлет

Почти 20 человек стремились стать посредниками между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и российской властью, однако сделать это удалось якобы лишь бывшему спортсмену из России — Дмитрию Клокову. Об этом 10 декабря пишет The Washigton Post. 

«Жена Клокова в октябре 2015 года написала Иванке Трамп [дочь президента США], заявив, что у нее есть связи в российском правительстве, которые могли бы помочь ее отцу  построить небоскреб Trump Tower в Москве <...> Иванка Трамп не знала, кто эта женщина, поэтому отправила ее контактные данные Коэну [Майкл Коэн – адвокат Дональда Трампа], который позже вышел на Клокова», – пишет издание.

Россияне, по данным СМИ, начали устанавливать контакты с Трампом через несколько месяцев после начала его президентской кампании. Почти два десятка человек от пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова до активистки Марии Бутиной якобы связывались с командой республиканца. Клоков, как указывает газета, был ближе всего к цели, так как в 2015 году он обещал юристам Дональда Трампа организовать встречу с российским президентом. На прошлой неделе о подготовке таких переговоров в суде рассказал сам Коэн. 

Связь с Клоковым оборвалась, так как, скорее всего, адвокат Трампа решил вести российское направление через агента по недвижимости Феликса Сатера, который, как ранее писали СМИ, курировал проект Trump Tower в российской столице. 

При этом имя Клокова в связи с выборами в США называлось и раньше. Так, в июне издание Buzzfeed опубликовало данные о том, что Иванка Трамп собиралась связаться с россиянином через адвоката своего отца. 

Тогда Клоков опроверг сведения о связи с Коэном, отметив, что он — спортсмен, а не политик. Когда журналисты The Washington Post спросили его о имеющейся у них информации, он в очередной раз все опроверг, назвав это «чушью» и сопроводив сообщение тремя смеющимися смайликами. 

Дмитрий Клоков — российский тяжелоатлет, который выступал за национальную сборную с 2001 года. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, также побеждал на чемпионатах мира и Европы. Обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Карьеру штангиста завершил в 2015 году, после чего занялся бизнесом. 

Напомним, что Дональда Трампа неоднократно обвиняли и продолжают обвинять в связях с Россией. Трамп много раз отрицал любые контакты, называя их «фальшивыми расследованиями», «охотой на ведьм» и «президентским харассментом». Наличие каких-либо связей с республиканцем и его командой неоднократно отрицала и официальная Москва. Однако, несмотря на все заверения, в США создана специальная группа под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, задачей которой стал поиск вмешательства России в американские выборы.

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