Суд отказался отменять строительство «Северного потока - 2» через Кургальский заповедник по жалобе экологов

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требований Отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» о запрете строительства газопровода через Кургальский заповедник. Экологи утверждали, что стройка нарушит среду обитания животных и растений.

О результатах рассмотрения иска 10 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Напомним, экологи обратились в суд с требованием о запрете строительства газопровода «Северный поток – 2» по территории государственного природного заказника «Кургальский». Они утверждали, что траншейный способ укладки приведет к вырубке леса на протяжении 3,7 км, уничтожению напочвенного растительного покрова в полосе шириной от 30 до 60 м. Это, вместе со строительством дороги, означает нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу ЛО, а также нарушение права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

В марте 2018 года Гринпис России обратился в районный суд Санкт-Петербурга с иском о запрете строительства, однако тот отказал, после чего жалоба была направлена в городской суд. Следующий этап, о котором говорили экологи, – Европейский суд по правам человека.

Напомним, в мае сотрудники Гринпис и независимые ученые обнаружили, что на территории Кургальского заказника в месте предусмотренного проектом прохождения трассы газопровода «Северный поток – 2» уже проведены строительные работы на участке реликтовой дюны и уникального болота Кадер.

В октябре 2017 года Ленинградский областной суд разрешил прокладывать «Северный поток – 2» через Кургальский заказник.