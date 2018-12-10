Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi официально обвинили в сокрытии 44 млн долларов

Прокуратура Японии выдвинула официальные обвинения бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, его помощнику и бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли, а также самой компании Nissan. По версии ведомства, они в течение пяти лет скрывали часть доходов Гона, утаив в итоге примерно 5 миллиардов йен (около 44,5 миллиона долларов).

По утверждению прокуратуры Японии, с 2010 по 2015 год Карлос Гон декларировал лишь часть своих доходов. Остальное 64-летний топ-менеджер должен был получить в качестве выходного пособия после своего ухода. Однако, согласно японскому законодательству, оно также должно быть внесено в финансовую отчетность компании.

Карлос Гон и Грег Келли были арестованы в Японии 19 ноября и по-прежнему находятся под стражей. Более того, получены новые ордера, продлевающие срок их ареста. 22 ноября Гона отправили в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor Co., а позже он был снят и с поста председателя совета директоров Mitsubishi.

Задержание Гона и Келли, а также длительные допросы без адвоката вызвали критику за пределами Японии. Ранее сообщалось, что сам топ-менеджер отказался признать себя виновным в махинациях, заявив, что не занижал свои доходы. Как пишет 10 декабря агентство Kyodo News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, Гон и Келли признались прокурорам, что в отчетах вознаграждение экс-председателя было указано не полностью. Однако они заявили, что в этом не было необходимости, поскольку сумма выходного пособия еще не была определена.

Ранее британский журналист Энтони Роули выдвинул свою версию происходящего. По мнению обозревателя South China Morning Post, скандал с топ-менеджером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi связан не с финансами, а с желанием японского бизнеса избавиться от чужака, который к тому же работал над объединением компаний Renault и Nissan.