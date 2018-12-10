В Петербурге за неделю выпало 8 сантиметров снега. «Температурные качели» продолжатся

Санкт-Петербург принял зимний вид: снег укрыл улицы даже в центре города. С 3 по 9 декабря, то есть за всю прошлую неделю, выпало почти 8 сантиметров осадков, сообщает 10 октября пресс-служба комитета по благоустройству.

На уборке улиц и тротуаров дорожная техника за неделю отработала более 8,6 тысячи смен, а специалисты ручного труда – 7,8 тысячи смен. Сегодня днем на улицах города работают 740 единиц спецтехники и 900 дворников.

В Петербурге выпавший снег не оказал значительного влияния на загруженность дорог утром 10 декабря. Зафиксированный сервисом «Яндекс.Пробки» максимум – стандартные 7 баллов. А вот в ночь на воскресенье, 9 декабря, аварий было необычно много.

В Ленинградской области в минувшие выходные дорожные службы, отвечающие за содержание региональных трасс, очистили от снега и наледи десять тысяч километров. Круглосуточно работают 340 специальных машин, информирует дорожный комитет области.

Опасные участки дорог обработаны противогололедной смесью – для этого использовано почти 100 тонн соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Температурные рекорды (до минус 5 градусов по Цельсию) зафиксированы на востоке области, в Тихвинском и Бокситогорском районах. Больше всего снега выпало в Волховском районе.

В ближайшие двое суток, по прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдет мокрый снег, а температура воздуха будет колебаться от плюс 1 градуса днем до минус 7 ночью. В Петербурге похолодает к концу недели.

Дорожники Петербурга и Ленинградской области всегда на связи: