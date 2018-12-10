В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

Setl City

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».

12-этажный корпус был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Общая площадь коммерческих помещений в нем – 3,5 тыс. кв. м. До конца текущего года застройщик Setl City планирует сдать еще два жилых дома в составе ЖК по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 1 и 169, к. 1. Впоследствии в этих корпусах со стороны будущего продолжения пр. Ветеранов также будут открыты магазины шаговой доступности.

ЖК комфорт-класса «Солнечный город» – проект средней этажности в Красносельском районе Петербурга. Помимо четырех жилых домов, уже введенных в эксплуатацию, Setl City на собственные средства спроектировала и построила два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый и общеобразовательную школу на 1375 мест с двумя бассейнами. Все указанные социальные учреждения уже открыты и принимают ребят. В настоящее время ведется строительство третьего детского сада, рассчитанного на 220 малышей, с бассейном. Плановый срок сдачи – 4 квартал 2019 года.

Отметим, что в текущем году проект «Солнечный город» от Setl City был высоко оценен жюри сразу нескольких конкурсов и удостоен целого ряда почетных наград. Так, ЖК стал обладателем гран-при национального конкурса «Строймастер-2018» в номинации «Лучшая строительная площадка-2018» и диплома первой степени этого же конкурса в номинации «Лучший бытовой городок». ЖК был удостоен главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)». «Солнечный город» также получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations