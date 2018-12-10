Полицейские в Нижнем Тагиле получили реальные сроки после смерти задержанного. Они его били, но не убивали

Трое оперативников отправятся в колонию после смерти задержанного в отделе полиции в Нижнем Тагиле. Сроки они получили за превышение должностных полномочий, но к гибели мужчины их сочли не причастными.

О приговоре 10 декабря сообщает «Новая Газета». Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков отправятся в колонию на 3,6, 3,4 и 3,2 года соответственно. Как установил суд, они действительно били задержанного Станислава Головко, но травму головы, из-за которой тот скончался через три дня после кражи, потерпевший получил не по вине осужденных.

Из мебельного магазина, где Головко в конце сентября прошлого года якобы украл почти 150 тысяч рублей, его привезли уже с синяками на лице. На суде оперативники утверждали, что еще в момент задержания на него упал их коллега Николай Лавренюк, позже в отделе Головко якобы падал уже сам. Лавренюк же утверждал, что на ногах стоял крепко, а историю со случайным падением его попросил выдумать бывший начальник отдела полиции № 17 Эдуард Губер. Последний уже смещен с этой должности.

Родственники погибшего будут обжаловать приговор: они считают оправдание по статье об избиении до смерти незаконным. Недовольны вердиктом и близкие самих полицейских: по их мнению, к смерти Головко привели действия других сотрудников правопорядка.