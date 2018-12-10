В российском сегменте МКС может появиться «витаминная космическая оранжерея». Выращивать будут по 70 граммов моркови в сутки

Российские ученые разрабатывают проект, позволяющий выращивать в космосе салатные растения и морковь для обеспечения витаминами членов экипажа. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

Опытный образец «витаминной космической оранжереи» «Витацикл-Т» разрабатывают в Государственном научном центре Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН).

«В настоящее время в ИМБП РАН начаты работы, направленные на создание производственного модуля космической оранжереи для конвейерного выращивания моркови с производительностью 70 г/сутки, а также на разработку интеллектуального светодиодного светильника для автоматического определения оптимальных режимов освещения посевов различных растений в космической оранжерее», — говорится в материалах к конференции по аэрокосмической и экологической медицине.

Помимо моркови, выращивать будут салатные растения — по 45 г/сутки. Это сможет обеспечить одного космонавта витаминами С, А, В и грубыми пищевыми волокнами. Разработкам еще потребуются тесты в условиях космоса.

В то же самое время NASA начало свой специальный проект «Грызун-исследователь 1», который должен показать, как космос влияет на жизнедеятельность животных.