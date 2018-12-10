Замминистра строительства Бурятии задержали по делу о махинациях с жильем для детей-сирот на 195 млн рублей

В Бурятии задержали заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при приемке жилья, построенного для детей-сирот, сообщили 10 декабря в республиканском Следственном комитете.

Следствие полагает, что Рыбальченко подписал приемные акты на 254 жилых помещения в селе Сотниково Иволгинского района, хотя дома были построены с нарушениями строительных норм и оказались непригодны для проживания.

Строительством домов, как уточняет СК, занимался предприниматель Сергей Домшоев, против которого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Его обвинили в хищении более 195 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году минстрой Бурятии запланировал покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным следствия, Домшоев зарегистрировал ряд своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей. После предприниматель принял участие в торгах, на которых получил право на строительство 254 домов.

Следствие полагает, что дома были построены, только чтобы создать видимость исполнения государственного контракта. При этом должностные лица минстроя подписали приемные акты, а исполнители получили деньги.

Оба уголовных дела объединены в одно производство. Домшоева и Рыбальченко просят взять под стражу.