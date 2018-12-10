Албин отменил Совет по культурному наследию о расширении Музея Достоевского

Заседание петербургского Совета по культурному наследию, намеченное на 11 декабря, не состоится. В этот день эксперты должны были обсуждать возведение нового корпуса около Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Информация опубликована 10 декабря на сайте комитета по охране памятников (КГИОП).

«Заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, назначенное на 11 декабря, по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина отменено», — говорится в объявлении.

Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, о новой дате совета будет сообщено дополнительно после того, как вице-губернатор её назначит.

По информации нашего издания, еще до проведения Совета по культурному наследию должно пройти совещание комитета по инвестициям и администрации Центрального района.

Напомним, расширить имеющееся здание Музея Достоевского новым корпусом предлагает фонд «Петербург Достоевского». Его создали глава музея Наталья Ашимбаева, архитектор Евгений Герасимов и сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин. Культурное учреждение подчёркивает, что стеснено и не может реализовывать все свои программы в имеющихся помещениях. Градозащитное сообщество считает, что проект вторгается в историческую застройку Кузнечного переулка. Совет по культурному наследию рассмотрел вопрос 11 октября, но по инициативе вице-губернатора Игоря Албина отложил голосование. Новое заседание совета должно было состояться 29 ноября, а затем его отложили до 11 декабря.