Водитель «Соляриса» нырнул в канал Малый каскад в Пушкине и ушёл, не заглушив авто

Два серьёзных ДТП произошли 10 декабря под Петербургом – в пригородном Пушкине и на Киевском шоссе.

В Пушкине ночью водитель Hyundai Solaris, разогнавшись по Конюшенной улице, пробил ограждение и влетел прямо в канал Малый каскад, что в Екатерининском парке, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. В салоне сработали подушки безопасности. Пассажиры, по словам очевидцев, разбежались, а автолюбитель с травмами уехал домой, даже не заглушив машину.

Жители Пушкина отмечают, что подобные ДТП в этом месте происходят регулярно. «Там дорога идёт прямая, длинная, и в конце Т-образный перекрёсток, тупик – собственно забор», – поясняет Аня. «Счёт упавших в канал никто не ведет, как под «мостом глупости»?» – интересуется Алексей.

На двухполосном участке Киевского шоссе (автодорога Санкт-Петербург – Псков) снова сбили человека. Сегодня это случилось в деревне Зайцево. Скорая помощь увезла пострадавшего в Гатчинскую ЦРБ, сообщают в «ДТП и ЧП».

Напомним, в пятницу неподалёку от этого места, в деревне Вайя, под колёса «Жигулей» попали две женщины и 7-летний мальчик. Старшая женщина, его бабушка, скончалась на месте, а ребёнок – в «скорой».

За минувшие выходные, 8 и 9 декабря, по данным УГИБДД, в Петербурге произошла 621 авария, в том числе 17 с пострадавшими, а в Ленинградской области – 139 всего и 11 с пострадавшими, погиб один человек (сгорел в «Мазде» на «Коле»).