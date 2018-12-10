Россия ужесточает работу иностранных электронных кошельков и платежных систем

Депутаты Госдумы внесли поправки к закону «О национальной платежной системе», которые ужесточают работу в России иностранных электронных кошельков, платежных систем, мобильных платежных приложений и платежных агрегаторов, а также повышают степень контроля Центробанком над ними.

Документов, которыми предлагаются изменения в закон, два. Первый коснется электронных кошельков и других платежных средств, наподобие AliPay и WeChat, говорится в пояснительной записке. К ним будут установлены требования по работе с российскими банками, которые призваны сократить риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В частности, таким системам предлагается «запретить оказание услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставление им электронных средств платежа», что, вероятно, означает запрет по обслуживанию граждан России. Мера направлена на «обеспечение национальной безопасности» и вызвана «трансграничным характером оказания платежных услуг» этими системами.

Кроме того, законопроект устанавливает требования к таким иностранным платежным системам, как MoneyGram, Intel Express, согласно которым в России у них должен быть представитель, правила по работе в стране, включая систему управления рисками и мероприятия по защите информации. Также им необходимо будет использовать российскую платежную инфраструктуру, зарегистрироваться в личном кабинете Центробанка и взаимодействовать через него с сотрудниками регулятора.

Второй законопроект коснется таких платежных приложений, как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Они будут обязаны раскрывать ЦБ информацию о своих иностранных поставщиках платежных услуг.

Также законопроектом устанавливаются требования к так называемым платежным агрегаторам, — это системы, позволяющие оплачивать товары и услуги множеством различных способов (по карте, электронными кошельками и т. д.). Их деятельность предлагается теперь регулировать в качестве банковских платежных агентов. Это значит, что им необходимо будет идентифицировать предприятия, в пользу которых производятся платежи, принимать участие в урегулировании спорных операций, обеспечивать бесперебойность своей работы, а также соблюдать требования по защите информации, говорится в документе. Отметим, своего подобного агрегатора собирается запускать, например, Telegram.

«Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями законопроектом дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета», — говорится в пояснительной записке.