Прокуратура не нашла ограждения на месте прорыва в Колпино, где в промоину упал человек. Ведомство требует возбудить дело

После проверки по факту коммунальной аварии на улице Ижорского Батальона, где обварился прохожий, прокуратура Колпинского района Петербурга утверждает: на месте размыва не было ограждений. В ГУП «ТЭК» частичное отсутствие преграды объясняют выездом с парковки.

Как сообщает надзорный орган 10 декабря, в действиях теплоэнергетиков прокурор усмотрел состав статьи 238 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Материалы проверки ведомство направило в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, в ГУП «ТЭК СПб» утверждают: ограждения в ночь на 3 ноября были выставлены там, где это было возможно, сразу после того, как бригада приехала на место прорыва. На проезжей части по Октябрьской улице дежурила машина ГИБДД, а со стороны Ижорского Батальона - наряд МЧС. Часть неогороженной зоны патрулировали сами теплоэнергетики, перегородить выезд с парковки гипермаркета сотрудники ГУПа не могли. «Пострадавший перелез через стационарное ограждение парковки и, не реагируя на запреты персонала ГУП «ТЭК СПб», направился на проезжую часть в зону разлива горячей воды», – добавили на предприятии.

Молодой человек, искупавшись в кипятке, получил ожоги 80% тела. В настоящее время его перевели в общую палату, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в крови жителя Колпино был обнаружен алкоголь, в яме с кипятком он оказался после похода в кино в компании друзей, молодые люди разбавляли крепкий алкоголь лимонадом.