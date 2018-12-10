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Общество
10.12.2018 12:05
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Экс-глава ФСБ и МВД о Кокорине: Если бы была просто драка, мужик на мужика, то проехало бы. Но этого водителя как волка гнали!

Член попечительского совета спортивного клуба «Динамо», в прошлом занимавший посты директора ФСБ и главы МВД, Сергей Степашин прокомментировал арест форварда «Зенита» Александра Кокорина за драки в центре Москвы. Об этом 10 декабря пишет «Комсомольская правда». 

«Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька. А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы… Но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек. Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить», – заявил Степашин.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом, кроме футболистов, находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

 

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