Самолёт из Хельсинки в Москву развернули на полпути из-за технической неисправности

Рейс Finnair AY719, который вылетел из Хельсинки в Москву в полночь 10 декабря, вынужден был развернуться обратно через полчаса полёта, сообщает Ilta-Sanomat.

Как рассказали в авиакомпании, причиной стала техническая неисправность, но какого именно характера, не уточнили. Самолёт нормально приземлился в Хельсинки, после чего пассажиров пересадили на другое воздушное судно.

Повторный вылет состоялся в 01:39.