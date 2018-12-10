18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +0
$ 66.24р
75.71р
14:33 10.12.2018
Расширенный поиск

Особое мнение / Константин Добрынин

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Константин Добрынин
10.12.2018 11:55
Печать

Философия Алексеевой

Никогда её не знал лично. Поэтому мне сегодня проще, я не связан личными впечатлениями и могу рассуждать об этом явлении отстранённо. Людмилу Михайловну я изучал по её выступлениям и действиям.

Она заочно объяснила мне суть и содержание понятия "правозащитник", а заодно принципиальную, ключевую разницу между правозащитником и политиком. Разница в том, что политик борется за власть, и даже если он говорит, что за власть не борется, – это неправда. Каким бы политик ни был – люди для него ресурс в борьбе за власть. Причём борьба за сохранение власти со стороны тех, кто в ней уже оказался, процесс ничуть не менее жесткий, чем собственно путь к власти. За редкими исключениями, конечно, что только подтверждают правило.

Правозащитник же за власть не борется. Его работа – защита определенных норм и принципов, а люди – объект его защиты. Ресурсом являются сами нормы и принципы, равно, как и воля правозащитника. Настоящий правозащитник никогда не с властью и не с оппозицией, он живет и действует как бы в параллельной реальности.

Поэтому для того, чтобы понять философию Алексеевой, самое честное и, пожалуй, простое – это вспомнить то, что говорила она. Я приведу лишь пять тезисов-цитат, но и этого будет достаточно для портрета.

1. «Я не боролась за то, чтоб рухнул советский режим. Я боролась за то, чтоб люди знали свои права и умели их защищать».

Это правозащитная максима, которая близка мне ещё и как профессиональному защитнику – адвокату. Потому как основной проблемой нашей страны является как незнание законов, так и отсутствие уважения к самому закону как таковому. Закон может защитить только того, кто хочет и умеет защищаться. Но Россия, увы, так пока и не стала страной закона. Она является страной благодати, в ней превалируют категории совершенно иного порядка: от «справедливости» до «понятий».

Мы остались страной культа силы. Прав тот, кто сильнее, богаче, влиятельней. Прав всегда начальник. Это – наследие монархии и большевизма. Власть в России – это не столько закон, сколько порядок. Синий околышек полицейской фуражки в России точно важнее корешка подарочного издания Конституции, пылящегося в чиновных кабинетах.

2.«Большого террора сталинского времени у нас не будет. Но тем, кто попадет под этот каток, от этого не легче. (…). Нам необходимо создать школу обучения гражданских активистов «навыкам диссидентов»: как вести себя на допросах и при вызове на допрос, заранее выбирать адвокатов и знать, как найти адвоката, как вести себя, если пришли с обыском, и как сделать, чтобы обыск не навредил никому, кто вам доверился, как вести себя в местах заключения, на судах и так далее. Дай бог, чтобы все это никому из нас не понадобилось. А покамест: делай, что должно, и будь, что будет. В такой стране живем, такому народу принадлежим».

Здесь мыслью является то, что борьба за права человека всегда органично произрастает на собственной национальной почве. Совершенно бессмысленно призывать другие государства и правительства защитить нас, если мы не можем защитить себя сами.

3.«Я совсем не пессимистично смотрю на наше будущее. Я просто считаю, что откат от демократии на обратное движение, обратно к демократии, произойдет не в 2007-2008 годы, а лет через 10-12. Почему я так думаю? Потому что та демократия, которая у нас началась с перестройкой, давайте честно скажем, никто из нас эту свободу не завоевывал, она на нас свалилась как манна небесная».

Перед нами точно сформулированный принцип: за все в жизни надо платить. То, что достаётся бесплатно, никогда и никем не ценится. Мы потеряли и растратили значительную часть наших свобод, потому что получили их сверху, начиная с периода поздней перестройки, пальцем о палец не ударив, чтобы что-то сделать самим. Мы хорошо и обильно научились жаловаться на власть власти, но не научились бороться за себя. Мы всё время ждём, что нам кто-то что-то даст – Путин, Америка или бог.

4.«Кто сказал, что у нас обязательно будет украинский вариант? Мы совсем другая страна, и говорят, что, ах, на Украине была революция, а у нас нет. Погодите. То, что Украина пережила в прошлом году, у нас было в августе 1991 года. И дай бог украинцам, на нашем опыте они поумнели».

Это не значит, что мы должны быть врагами. Всякая война – это прежде всего состояние души. А представления о свободе распространяются на всех, независимо от национальности и географии. «За нашу и вашу свободу» – девиз, который максимально правильно описывает будущее наших отношений.

5.«Неважно, до чего ты дожил, важно, как ты прожил. Мне небезразлично, как будет жить моя страна, когда меня не станет. Я не ограничиваю свой кругозор своей жизнью».

Социалист Максимилиан Бернштейн сказал по схожему поводу: «Цель ничто – движение всё». В этом смысле борьба за свободы и права человека – это процесс, который и есть результат. Осознание же этого тезиса очень помогает оставаться всю жизнь правозащитником и защитником вообще.

Приведённые выше пять тезисов уже могут быть развёрнуты в целостную философскую доктрину. 

Константин Добрынин

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.12.2018 13:24

«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях - «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».
Setl City
10.12.2018 12:53

В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».
Фото предоставлено Polugar бар
10.12.2018 12:40

В центре Петербурга открылся Polugar бар, возрождающий застольные традиции русской знати

В одном из самых туристических мест Петербурга, на Итальянской улице, в здании Пассажа открылся необычный бар с ярко выраженным историческим уклоном - бар Polugar.
«Лидер Групп»
10.12.2018 11:17

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Доступная студия с просторной гостиной, логично зонированной кухней, лоджией и ванной.
10.12.2018 10:55

«Алмаз – Антей» примет участие в ярославском форуме профессиональной навигации «Проектория»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит ряд проектов на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория», который пройдет в Ярославле с 11 по 14 декабря 2018 г.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
07.12.2018 19:30

Скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»

Акция* стартует сегодня 7 декабря с 21:00 по уральскому времени
фото предоставлено компанией "Улыбка радуги"
07.12.2018 18:35

«Улыбку радуги» признали лучшим магазином России по версии покупателей

Парфюмерная сеть «Улыбка радуги» стала национальным победителем премии общественного мнения «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Церемония награждения состоялась на этой неделе.
Yota
07.12.2018 18:05

Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
07.12.2018 13:15

Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский филиал РСХБ на поддержку АПК

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей
ГК "КВС"
07.12.2018 11:34

Подарки детям от «КВС»

Порадуйте своих детей прекрасным праздником в одном из развлекательных парков.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.