Из Петербурга до Рускеалы можно будет доехать на «Ласточке». Время в пути займет почти пять часов

В расписании поездов на сайте РЖД появился маршрут «Ласточки» из Петербурга до ближайшей к мраморному каньону Рускеала станции. Первый поезд с Финляндского вокзала до станции Маткаселькя отправится 22 декабря.

Самый дешевый билет на скоростной поезд, который предлагает сайт РЖД, стоит 310 рублей. «Ласточка» будет выезжать из Петербурга в 06:15 по субботам и воскресеньям, по пути она остановится в Выборге, Каменногорске, Элисенвааре и Сортавале. К станции в нескольких километрах от парка поезд прибудет в 11:05. В выходные дни поезд стартует в обратный путь из Маткасельки в 17:56.

В настоящее время доехать до Рускеалы по железной дороге можно только на поезде дальнего следования.

В минувшие выходные первый скоростной поезд уехал из Петербурга в Тосно.