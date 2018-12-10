Лишилась департамента чиновница, заявившая, что «государство не просило вас рожать»

Глава Свердловской области принял решение создать новый исполнительный орган по делам молодежи, что означает ликвидацию департамента, который возглавляла «прославившаяся» скандальным заявлением чиновница Ольга Глацких. Войдет ли она в состав нового органа, не сообщается.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти – министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», – заявил 10 декабря департамент информационной политики региона.

Глава Свердловской области подчеркнул, что решение связано с оптимизацией исполнительных органов власти.

Департамент молодежной политики, который возглавляла бывшая художественная гимнастка Глацких, был создан в 2016 году после того, как он отпочковался от регионального Минспорта. В ноябре 2018-го внимание на региональное ведомство обратили после выступления его начальницы, которая заявила волонтерам, что «государство не просило вас рожать». Неосторожное высказывание она сделала на встрече с представителями молодежных объединений Кировограда. В ходе обсуждения финансирования проектов для молодых людей Глацких сказала, что государство вообще, в принципе, ничего не должно подрастающему поколению. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили», – напутственно говорила чиновница в ходе мероприятия. Ролик с её рассуждениями 5 ноября опубликовали в Twitter. Бывшая гимнастка утверждала, что содержание разговора переврали. Несмотря на это, ее временно отстранили от занимаемой должности. Кроме того, деятельностью Ольги Глацких заинтересовался Следственный комитет. Также ее исключили из политсовета «Единой России».

На прошлой неделе в Сети появилось интервью с Глацких, которая заявила, что совесть не позволяет ей оставить департамент — мол, заглохнут те проекты, в создании которых она участвовала.