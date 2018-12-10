«На судне обстановка напряженная». Морякам задержанного в Южной Корее «Палладия» не хватает продуктов

На задержанном еще в июне в Южной Корее судне «Палладий» начались проблемы со снабжением. Об этом 10 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов рассказал подробности: «На судне обстановка напряженная <...> Дело в том, что электропитание судна отключили, продукты поставляются с перебоями».

Напомним, «Палладий» был задержан в июне в порте Пусан из-за долгов морякам по зарплате. Экипаж не мог вернуться домой, судовладелец отказывался оплатить билеты. Он сам прибыл в Корею и попробовал вывести судно из порта, взяв на себя обязанности капитана. В итоге судно задерживали с помощью вертолета с десантом. Четверых членов экипажа (судовладельца, капитана, старшего механика и одного матроса) задержали и поместили в СИЗО. На судне остались пятеро моряков.