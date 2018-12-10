Россия заняла второе место в мире по производству оружия. Впервые в мировые топ-10 компаний вошел «Алмаз-Антей»

Россия увеличила свою долю на мировой оружейном рынке и впервые с 2002 года и стала вторым в мире государством по производству оружия.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году суммарные продажи продукции российских компаний оборонного комплекса составили 9,5% от общемирового объема. При этом впервые в десятку лидеров мировой оборонной отрасли вошла российская компания – «Алмаз-Антей», специализирующаяся на ПВО и ПРО.

Мировым лидером по производству оружия стали США с долей в 57%, на третьем месте — Великобритания с 9%. Россия сместила Британию со второго места, которое она занимала с 2002 года. Также наша страна впервые вошла в мировую десятку SIPRI.

По словам старшего научного сотрудника программы вооружений и военных расходов SIPRI Симона Веземана, Россия показала значительный рост продаж оружия с 2011 года, что в первую очередь стало возможно благодаря программе модернизации вооружения в стране.

Суммарные продажи 10 российских оборонных предприятий, вошедших в мировые топ-100, увеличились на 8,5 % и составили 37,7 миллиона долларов.

Как сообщила научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Александра Куимова, «Алмаз-Антей» увеличил свои продажи на 17 % до 8,6 миллионов долларов, а три другие российские компании, вошедшие в рейтинг, в сумме увеличили объемы продаж более, чем на 15 %. «Объединенная двигателестроительная корпорация» показала рост на 25% , «Высокоточные комплексы» – на 22% и «Тактическое ракетное вооружение» на 19%.

SIPRI создал свою базу данных по военной промышленности в 1989 году. В мировом рейтинге учитывают продажи на внешнем и внутреннем рынках. При этом Россия вошла в статистику только в 2002 году, а Китай не отражен в ней до сих пор.