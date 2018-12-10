Приморское шоссе в Репино временно стало односторонним

До конца года, то есть с 10 по 31 декабря, в посёлке Репино Курортного района закрывается направление движения по Приморскому шоссе от Зеленогорского шоссе до Луговой улицы, то есть в сторону Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга. Движение в сторону Петербурга открыто.

Причина вводимых ограничений – работы по прокладке магистральных водопроводных сетей, которые проводит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Объезжать закрытый участок можно по Зеленогорскому шоссе (выезд по улицам Репина и Вокзальной). Чтобы облегчить жизнь автомобилистам, на соседних улицах временно изменилась схема движения. Одностороннее движение введено на Вокзальной улице в Солнечном от Зеленогорского шоссе к Приморскому шоссе, по Нагорной улице от Приморского к Зеленогорскому и на Вокзальной улице в Репино от Зеленогорского к Приморскому.

На данный момент, по данным «Яндекс.Карт», пробок на Приморском шоссе не наблюдается.