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Власть
10.12.2018 11:26
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СМИ: Главой ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков

Начальником Главного управления (ГУ) Генерального штаба (в СМИ чаще называется ГРУ — главное разведывательное управление) назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом со ссылкой на свои источники пишет 10 декабря ТАСС. 

Костюков с конца ноября исполнял обязанности главы ГРУ, до этого был первым заместителем умершего недавно начальника управления Игоря Коробова. Напомним, тот скончался от тяжелой болезни

Справка:

Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию (ныне — Военная академия Министерства обороны Российской Федерации). По окончании академии служил в Главном разведывательном управлении (позднее — Главное управление) Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ). Стал первым заместителем начальника Главного управления ГШ ВС РФ. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Указом президента Российской Федерации («закрытым») в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу Костюкову Игорю Олеговичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 29 декабря 2016 года включён в санкционный список США в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года включён в санкционный список США за вмешательство в американские выборы 2016 года.

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