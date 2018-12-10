СМИ: Главой ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков

Начальником Главного управления (ГУ) Генерального штаба (в СМИ чаще называется ГРУ — главное разведывательное управление) назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом со ссылкой на свои источники пишет 10 декабря ТАСС.

Костюков с конца ноября исполнял обязанности главы ГРУ, до этого был первым заместителем умершего недавно начальника управления Игоря Коробова. Напомним, тот скончался от тяжелой болезни.