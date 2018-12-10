Шипы в багажнике не спасли. В «Мазде», вылетевшей в лоб КамАЗу на Октябрьской набережной, погибли двое

Второе страшное ДТП с «Маздой 3» за два дня. Оба – на дорогах, где можно разогнаться. Вчера погибла, предположительно, 19-летняя девушка на Мурманском шоссе, а сегодня ночью – двое мужчин на набережной в Невском районе города.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 декабря около 3:50 у дома 40 по Октябрьской набережной 30-летний водитель «Мазды 3», по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с самосвалом «КамАЗ». Водитель «Мазды» и его 27-летний пассажир скончались на месте.

Как видно на фотографиях в группе «Дорожный инспектор» и «УГИБДД по СПб и ЛО» «ВКонтакте», от легковушки мало что осталось. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы пишут, что «Мазда» была на летней резине.

«Работаю рядом на АЗС, ночью приходили МЧС'ники, сказали, летняя резина, и под КамАЗ ушёл основательно», – рассказывает Катерина. У Николая ещё более детальная информация: «Резина стояла летняя, зимний комплект лежал в багажнике. Вылетел на встречку под КамАЗ».

Почти все видевшие эту аварию делятся впечатлениями. «Проезжал в 5:45, вырезали пассажира, жесть, картина ужасная!» – пишет Евгений. «Ехала с утра, видела этот ужас. Два окоченелых трупа на дороге, вмятина у КамАЗа спереди, легковушку уже оттащили. Господи, это так страшно! Будьте внимательны за рулём», – призывает Дарья. «В 7 утра «Мазду» на эвакуатор грузили, жуткое зрелище», – отмечает Сергей.

Напомним, 9 декабря около 9 часов утра на 33-м километре автодороги «Кола» (Всеволожский район Ленобласти) водитель «Мазды 3», по предварительной версии, не справился с управлением и врезался в опору освещения. Машина загорелась. Водитель скончался на месте. Предположительно, это была девушка, которой на днях исполнилось 19 лет. В соцсетях рассказали, что она пыталась объехать выбежавших на дорогу собак.

Сейчас, когда температура воздуха гуляет вокруг нуля, петербургским водителям стоит быть особенно осторожными. В ночь на воскресенье, когда подморозило и дороги припорошило снегом, произошло необычно много типично зимних аварий.