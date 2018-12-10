Пристав из Центрального района «нарисовала» девять уголовных дел, за что сама получила срок

Попытку улучшить статистику Куйбышевского отдела судебных приставов Центрального района Петербурга оценили только в суде. Заместитель начальника отдела Марина Яковлева получила условный срок за превышение должностных полномочий.

Приговор Яковлевой 10 декабря вынес Куйбышевский районный суд. Улучшать статистику заместитель старшего судебного пристава по организации дознания начала в январе этого года. Сперва она подделала девять постановлений от имени мировых судей, на бумагах несколько человек были привлечены к ответственности по административным статьям о неисполнении обязанностей по содержанию детей и уклонении от уплаты алиментов. К ним она приложила объяснения должников и взыскателей и рапорты об обнаружении признаков преступлений, якобы подписанные начальством Яковлевой. Эти документы она использовала в качестве основания для улучшения уже персональной статистики, на их основании возбудив уголовные дела по 157 статье УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Девять карточек были отправлены в Информационный центр регионального управления МВД, три из них попали в базу, еще шесть вернули обратно из-за ошибок при заполнении.

Яковлева признала вину и получила год условно. Еще на два года она будет находиться на испытательном сроке и лишена права работать на госслужбе.