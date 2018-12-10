«Левада»: Большинство россиян не беспокоит раскол православной церкви на Украине
Лишь треть граждан России, почти 36%, заявили, что у них вызывает беспокойство ситуация с церковным расколом на Украине. Тенденция прослеживается и у тех, кто считает себя православным.
Это показали итоги опроса «Левада-центра», опубликованные 10 декабря. Большинство опрошенных (более 70%) слышали о расколе православной церкви в соседней стране, однако почти 60% не беспокоит происходящее. Среди людей, которые идентифицируют себя как православные, только 43% заявили, что их волнует ситуация на Украине.
Опрос был проведен 22 – 28 ноября 2018 года, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.
АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Справка:
Напомним, решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.
При этом «объединительный собор» в Киеве назначен на 15 декабря, священники УПЦ МП участия в нем принимать не собираются.