«Левада»: Большинство россиян не беспокоит раскол православной церкви на Украине

Лишь треть граждан России, почти 36%, заявили, что у них вызывает беспокойство ситуация с церковным расколом на Украине. Тенденция прослеживается и у тех, кто считает себя православным.

Это показали итоги опроса «Левада-центра», опубликованные 10 декабря. Большинство опрошенных (более 70%) слышали о расколе православной церкви в соседней стране, однако почти 60% не беспокоит происходящее. Среди людей, которые идентифицируют себя как православные, только 43% заявили, что их волнует ситуация на Украине.

Опрос был проведен 22 – 28 ноября 2018 года, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.