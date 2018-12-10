Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

Доступная студия с просторной гостиной, логично зонированной кухней, лоджией и ванной.

Сегодня мы подобрали для вас такую планировку!

Квартира-студия в ЖК YOGA 3 площадью 33,99 кв.м. – находка для поклонников рациональных решений.

Кухонная зона визуально отделена от жилого пространства.

Любители выращивать комнатные растения без труда превратят лоджию в зеленый уголок. Благодаря распашным дверям, зимний сад легко станет продолжением обеденной зоны.

Предпочитаете полноценную ванную узкой душевой? В этой планировке не придется экономить на комфорте! В санузле, площадью 4,16 кв.м. предусмотрено место для ванной.

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Много интересного в нашей официальной группе https://vk.com/lider_official

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/