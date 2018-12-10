Племянница Скрипаля заявила, что с лета не может связаться с родными. Она уверена, что отравленных в Солсбери прячут на военной базе

Племянница отравленного в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что с лета не может связаться с дядей, а также своей двоюродной сестрой Юлией. Россиянка выдвинула версию, что участников инцидента в Солсбери могут насильно удерживать британские спецслужбы. На военной базе, например.

Своей тревогой россиянка поделилась с газетой «Известия», публикация вышла в ночь на 10 декабря. Виктория Скрипаль заявила журналисту, что с 24 июля не может дозвониться до Юлии, которая едва выжила после отравления ядом. Родственница думает, что все неспроста.

«Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, — заявила Виктория Скрипаль. — Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением».

По мнению россиянки, ее родные нужны британским властям, чтобы «манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России».

«Я и другие родственники неоднократно пробовали звонить и писать сообщения Юлии. Без ответа, – добавила Виктория Скрипаль. – Хотя последний раз, когда мы разговаривали, она сказала, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию. Ведь здесь у Юлии есть недвижимость, имущество, здесь вся ее жизнь, в конце концов».

Напомним, в ноябре британский таблоид Mirror со ссылкой на близких Юлии Скрипаль сообщил об исчезновении «с лица земли» ее жениха. «Фонтанке» удалось связаться с 30-летним Степаном Викеевым, который заявил, что никуда не пропадал. Обсуждать разрыв с отравленной дочерью экс-разведчика мужчина отказался.