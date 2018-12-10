Шведская консалтинговая компания ÅF покупает финскую Pöyry, работающую и в Петербурге

Шведская инженерно-проектная компания в сферах энергетики, промышленности и инфраструктуры ÅF намерена приобрести финскую консалтинговую и инжиниринговую фирму Pöyry. Об этом 10 декабря рассказали сами компании.

ÅF хочет выкупить все акции, предлагая 10,20 евро за каждую, или 611 млн евро за всю компанию. В пятницу, 7 декабря, стоимость акции Pöyry на Хельсинкской фондовой бирже составляла 7 евро.

Более половины акционеров Pöyry, такие как страховые компании Varma и Ilmarinen, уже приняли предложение ÅF. Совет директоров Pöyry рекомендует принять предложение. Предполагается, что объединённая компания станет ведущим разработчиком и поставщиком решений в области устойчивых технологий в Северных странах.

Новая компания будет работать в странах Северной Европы, Швейцарии, Германии, Австрии, Чехии, Бразилии и Юго-Восточной Азии. Основные направления Pöyry в целлюлозно-бумажной промышленности и в энергетической отрасли дополнят деятельность ÅF, например в автомобильной, производственной, пищевой и фармацевтической областях, говорится в релизе.

Штаб квартира ÅF-Pöyry, соответственно, будет находиться, в Стокгольме. Совместный оборот компаний составляет 1,9 млрд евро, а штат сотрудников – 14,5 тыс. человек.

Компания Pöyry представлена в 50 странах мира, насчитывает 7000 сотрудников. Основной офис компании находится в Финляндии (г. Вантаа). В России представлена ООО «Пеуру Рус», зарегистрированном в Санкт-Петербурге в 1994 году. Занимается проектированием и консультированием в области строительства объектов промышленного назначения. Выручка за 2017 год составила 790 млн рублей, прибыль — 145 млн. В сравнении с 2016-м компания нарастила оборот вдвое, а прибыль увеличила в 3,5 раза.