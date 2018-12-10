«Угроза общественному порядку». Власти Польши депортируют экологических активистов из Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии

Власти Польши отказали во въезде в страну и депортировали по меньшей мере 14 представителей гражданских организаций, планировавших принять участие в конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мероприятие проходит в городе Катовице со 2 по 14 декабря.

Как накануне сообщили в пресс-службе Climate Action Network-International (CAN), проблемы возникли у наблюдателей из общественных организаций стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. Их задержали на границе за «угрозу общественному порядку и безопасности». По данным CAN, людей долго удерживают в неприспособленных помещениях, обыскивают и допрашивают и затем депортируют. Основанием для подобных действий является закон, принятый в Польше в начале 2018 года, который запрещает все стихийные собрания в угледобывающем регионе близ города Катовице в период с 26 ноября по 16 декабря. Именно в это время проходит ежегодная всемирная конференции по изменению климата. Закон также разрешает вести правительственный надзор за зарегистрированными участниками конференции.

В настоящее время представители различных экологических организаций, а также эксперты ООН публично выступают против действий польских властей и ставят под сомнение совместимость законодательства с международными стандартами в области прав человека.

Climate Action Network-International – международная сеть из более чем 1300 неправительственных организаций в 120 странах, занимающихся вопросами ограничения антропогенного воздействия на климат.