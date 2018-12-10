«Алмаз – Антей» примет участие в ярославском форуме профессиональной навигации «Проектория»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит ряд проектов на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория», который пройдет в Ярославле с 11 по 14 декабря 2018 г.

Концерн примет участие в «Проектории» в четвертый раз, в статусе партнера тематического направления – во второй. Для работы на форуме собрана команда учащихся из «подшефных» школ предприятий холдинга: АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «ИЭМЗ «Купол», ПАО «НПО «Алмаз». На мероприятие также приглашен победитель инженерного кейса Концерна 2017 года и учащиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми, которые принимали участие в работе с кейсом в составе дистанционной команды.

«Основная цель нашего участия в мероприятии – поддержать молодых людей в вопросах выбора профессии, повысить их интерес к деятельности Концерна. Мы рассчитываем заинтересовать будущих инженеров и конструкторов как перспективный и ответственный работодатель, познакомить их с работой наших предприятий, организовать дальнейшее адресное сопровождение, – заявил генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

Представители делегации холдинга проведут со старшеклассниками работу по решению инженерного кейса на тему: «Проектирование средств противодействия аэродинамическим целям с применением суперкомпьютерных технологий». Школьникам также будет прочитана научно-популярная лекция, посвященная теме истории развития научного знания.

Кроме того, на форуме состоится презентация профориентационной работы, которая была проведена с победителями кейса Концерна 2017 г.

Форум «Проектория» проводится ежегодно по распоряжению Президента России Владимира Путина. Мероприятие объединяет ведущих экспертов и лидеров индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

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