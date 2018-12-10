В России предложили штрафовать на 100 тысяч рублей за перекодировку мобильных телефонов

Перекодировку мобильных телефонов предложили наказывать штрафом до 100 тысяч рублей. Меру одобрил экспертный совет при правительстве, сообщает 10 декабря газета «Ведомости».

Поправки рассмотрела комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Физических лиц авторы законопроекта предложили за подделку идентификационного кода IMEI штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных — на 15-30 тысяч, а юридических — на 60-100 тысяч.

Издание добавляет, что проверить телефон по IMEI покупатель сможет в момент приобретения на специальном портале, где устройство также можно будет зарегистрировать. Базу данных IMEI российские операторы связи должны создать к 2023 году.

Оплачивать регистрацию телефона в базе нужно будет тем, кто купил устройство за границей. Сумма платежа в этом случае составит до 100 рублей. Платить за регистрацию телефонов, купленных в России, не придется.

Устройства, которые были украдены или импортированы нелегально, занесут в черный список IMEI, что заблокирует их работу.