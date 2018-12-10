Аэропорты Египта вновь проверяет российская комиссия. Но пустить чартеры на новогодние каникулы перевозчики уже не успеют

Российские специалисты по авиабезопасности вновь проверяют два аэропорта Египта – в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Инспекция продлится до 16 декабря.

Об этом 10 декабря сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на египетские СМИ. Российской стороне предстоит оценить процедуры досмотра пассажиров и багажа, систему контроля за транспортировкой и погрузкой багажа, доставкой бортового питания. В воздушной гавани Хургады, куда сначала приехала инспекция, введен режим чрезвычайной готовности. Сотрудникам категорически запретили опаздывать на работу и покидать в течение смены служебное место, – работники должны быть готовы ответить на вопросы делегации по безопасности из РФ.

При этом представители авиаотрасли уверены: даже если у проверяющих не возникнет претензий, и власти РФ разрешат полеты в декабре, отечественные авиаперевозчики не успеют сформировать и согласовать программы на январь 2019 года. Так что туров в арабскую республику на новогодние каникулы не будет.

Если чартеры запустят в конце первого квартала 2019 года, курортные города Египта смогут принять россиян в апреле и мае.

Напомним, российская инспекция работала в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в августе. Звучали предположения о том, что для российских туристов в местных аэропортах могут открыть отдельные терминалы.