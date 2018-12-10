Глава RBI Эдуард Тиктинский купил 29,33% в стриминговом сервисе Muzlab

Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский купил 29,33% в стриминговом сервисе Muzlab, который создает корпоративные радиостанции и фоновую музыку для кафе, медцентров и торговых центров. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 10 декабря. Девелопер считает, что эта компания имеет шанс стать лидером на рынке.

По данным СПАРК, 29,33% долей в ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий» (ЦРКТ) Эдуард Тиктинский приобрел 20 ноября. Равными с Эдуардом Тиктинским долями в Muzlab обладают Сергей Ямщиков и Андрей Данилов — основатели компании, сооснователи холдинга «М10Медиа» («Радио для двоих», «Питер FM», «Популярная классика», «Радио Ваня»). 8% компании принадлежат Виктору Христенко, генеральному директору Muzlab, 4% — Андрею Данилову-младшему, финансовому директору компании.

Стоимость сделки не сообщается, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе RBI.

«Девелопмент был и остается абсолютно приоритетной точкой приложения моих сил и энергии, но мне интересны и новые проекты для инвестиций. Главные критерии выбора — сильная молодая команда и реальный продукт на IT-платформе, действительно нужный людям. Бизнес должен быть уже работающим и иметь реальные шансы стать лидирующим в России, то есть ниша должна быть новая для России, но уже апробированная на Западе. И, наконец, должна быть привлекательная цена входа, что возможно тогда, когда люди понимают, как мои возможности смогут резко продвинуть их бизнес», — прокомментировал сделку Эдуард Тиктинский.

Полученные от Эдуарда Тиктинского деньги основатели планируют потратить на развитие функционала: на базе стримингового аудиосервиса Muzlab планируется создать единую платформу управления коммуникациями в точках продаж.

«С ее помощью можно будет управлять не только аудио-, но и видеоконтентом. Также станет доступен сбор аналитической информации о потребителях. Это позволит клиентам Muzlab получать более релевантные рекомендации относительно плейлиста и видеоряда, а также анализировать эффективность этих маркетинговых инструментов, не тратя времени на собственные исследования», – пояснили в компании.

В октябре сообщалось, что президент Группы RBI Эдуард Тиктинский вышел из состава акционеров «Партии еды». Сервис доставки продуктов для приготовления блюд по рецептам покупает компания «Яндекс.Такси».