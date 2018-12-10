Электрички утром встали на лахтинской ветке. Девушка угодила под колеса поезда на «смертельном переходе»

Электричка сбила пешехода в створе Туристской улицы утром 10 декабря. Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

О задержке поездов в сторону Петербурга из Белоострова и Сестрорецка «Фонтанке» сообщили читатели утром в понедельник. Как уточнили в пресс-службе транспортной полиции, под колеса электрички на перегоне Лахта – Новая Деревня попала 22-летняя девушка. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии, проводится дальнейшая проверка.

В пресс-службе ОЖД добавили, что из-за происшествия два поезда приехали на Финляндский вокзал с опозданием на 30 и 50 минут. В настоящее время движение восстановлено.

За 2017 год на переходе на Туристской погибли семеро пешеходов, это привело к возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников РЖД. При этом в комитете по развитию транспортной инфраструктуры утверждали, что он оборудован всеми необходимыми элементами оснащения. Позже чиновники согласились с необходимостью построить там тоннель.