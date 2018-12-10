Погибла чемпионка России по панкратиону. Девушка уронила в ванну мобильный телефон

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы. 15-летняя спортсменка уронила в ванну мобильный телефон, рассказал глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

Инцидент произошел 8 декабря, когда в Братске проходил турнир по этому виду боевых искусств.

«Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — цитирует Казбекова РБК со ссылкой на РИА Новости.

По итогам всероссийского турнира по панкратиону девушку включили в состав сборной России.