«Коммерсантъ»: Советник Грефа перейдет на работу в структуры Дерипаски

Советник Германа Грефа Максим Полетаев, который курировал в Сбербанке корпоративное направление, ведет переговоры о переходе на работу в структуры Олега Дерипаски. Об этом 10 декабря пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, проработавший в Сбербанке более 20 лет Полетаев сменит место работы уже после Нового года. Газета узнала, что он уже получил предложения войти в советы директоров некоторых компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров «Норильского никеля», 27,8% акций которого контролирует «Русал».

«После того как в июне он был переведен с поста первого зампреда, курировавшего весь корпоративный бизнес банка и не только, в статус советника, было понятно, что он покинет банк», — рассказал один из источников газеты.

В июне пресс-служба банка сообщила, что Полетаев покинет пост первого заместителя «на основании его личного заявления в связи с необходимостью изменения режима работы».

Полетаев занимал пост первого заместителя Германа Грефа с мая 2013 года. В 2009 году он стал вице-президентом и директором управления корпоративного развития Сбербанка, а позже в том же году возглавил его московское отделение.