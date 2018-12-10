Российские регионы с ростом экономики получат от правительства «премию». Петербургу достанется 572 млн рублей

Субъекты России получат гранты за высокие темпы роста экономического потенциала территорий. Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства страны 10 декабря.

Согласно пояснительной записке, правительство провело оценку эффективности работы местных органов власти по наращиванию экономического потенциала субъектов, после чего между 40 лидирующими регионами были распределены гранты.

«Гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации», — говорится в сообщении. Уточняется, что средства на данные цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Из распоряжения следует, что Санкт-Петербург получит 572 млн рублей. Ленинградская область — 843 миллиона рублей.

Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области возглавили рейтинг субъектов России по росту экономики. Им были выделены гранты в 930 млн руб., 990 млн руб., 882 млн руб. соответственно.