Полиция выезжала на Гражданку после звонка о заложниках и 3 кг тротила. «Террориста» отправили к психиатрам

О взрывчатке и заложниках рассказал полиции житель Петербурга днем 9 декабря. Его обязали явкой как подозреваемого по уголовному делу и отправили лечиться на психиатрическое отделение.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело по статье о заведомо ложном акте терроризма было возбуждено после визита взрывотехников в дом №4 по улице Софьи Ковалевской. Выезд спровоцировал звонок примерно в четыре часа дня 9 декабря. Мужчина не постеснялся назвать свою фамилию, утверждал, что обложился тротилом и взял двоих в заложники. Кроме 55-летнего невменяемого петербуржца на месте никого не было, взрывчатки ни в квартире, ни в парадной специалисты не нашли. После возбуждения уголовного дела и меры пресечения в виде обязательства о явке лжеминера пришлось госпитализировать на психиатрическое отделение Александровской больницы.