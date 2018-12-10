«Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок. Экс-милиционера признали виновным ещё в 60 убийствах

Второй пожизненный срок получил бывший сотрудник милиции из Ангарска Михаил Попков. Приговор «ангарскому маньяку» вынес Иркутский областной суд.

Как 10 декабря пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», Попкова признали виновным в 59 убийствах и изнасилованиях женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году.

«Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в тексте приговора. Пожизненный срок стал вторым для Попкова, который в 2015 году уже получил аналогичное наказание за 22 убийства женщин и одно покушение на убийство.

В ходе расследования этих убийств экс-милиционер признался еще в десятках эпизодов, что привело ко второму уголовному делу.

Преступления Попков совершал на территории Иркутской области в период с 1994 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Погибших находили в лесах на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.