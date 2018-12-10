Дальнобойщика, привезшего лук на Софийскую овощебазу, нашли мертвым в собственном грузовике

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга устанавливают причину смерти гражданина соседнего государства, чье тело нашли на Софийской овощебазе.

Как стало известно «Фонтанке», уроженца Казахстана заметили обездвиженым в седьмом часу утра 9 декабря в кабине грузовика Mercedes-Benz Actros, припаркованного на территории овощебазы на Софийской улице, 60. Рядом с телом мужчины 46-ти лет находился шнурок.

Известно, что житель бывшей республики Союза приехал в Северную столицу 4 декабря. Он доставил на оптовый рынок груз лука.