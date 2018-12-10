В Москве открывается офис по продаже активов рухнувших банков

Офис по продаже активов рухнувших банков открывает в Москве Агентство по страхованию вкладов. Об этом заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев, пишут 10 декабря «Ведомости».

Юрий Исаев пояснил, что в офисе потенциальные покупатели смогут узнать информацию о торгах по имуществу, а также получить помощь с поиском нужных лотов. Он подчеркнул, что в настоящее время лишь ограниченный круг людей понимает механизм участия в торгах, а открытие офиса должно изменить модель.

«Мы хотим быстрее и эффективнее распродавать все имеющиеся у нас активы», — заявил Исаев. По его словам, в банках, где агентство завершило ликвидацию, кредиторы вернули 41,5% вложенных средств, тогда как за 2017 г. было 36,1%.

В комментарии «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал, что хорошие активы банка к моменту отзыва лицензии, как правило, выводятся. Если они все же остаются, то покупатель на них найдется и без офиса.

Другой собеседник издания добавил, что открытие офиса не решит проблемы с продажей банкоматов рухнувших банков и бронеавтомобилей.