Происшествия
На острове в Финском заливе погиб капитан танкера Ленинградской военно-морской базы
Капитан малого танкера «ВТН-45» Ленинградской военно-морской базы погиб на острове Гогланд в Финском заливе.
Как сообщает 10 декабря издание 47news, происшествие произошло еще 30 ноября, но тело погибшего Юрия Гонтарука доставили в вертолетом в Петербург только сейчас. Похоронят военнослужащего 12-го числа в Ломоносове.
52-летний капитан судна вспомогательного флота упал за борт, когда малый танкер был пришвартован у причала. Юрий Гонтарук получил серьезные травмы, в связи с чем Ленинградская военно-морская база запросила помощь медиков с материка. Медики прибыли на Гогланд на вертолете и приложили все усилия для спасения капитана, но травмы оказались слишком серьезными.
Справка:
Уроженец Винницы Гонтарук служил в войсковой части №90388 в Кронштадте, работал в Центральном конструкторско-технологическом институте судоремонта Минобороны в Петербурге.
Малый морской танкер «ВТН-45» входит в состав судов обеспечения Ленинградской ВМБ. Судно проекта 1844 «Каир» было спущено на воду в 1977 году на Херсонском ССРЗ им. Коминтерна.
Остров Гогланд расположен в восточной части Финского залива и административно относится к Кингисеппскому району Ленинградской области. Посещение острова возможно лишь с согласованием Ленинградской военно-морской базы.