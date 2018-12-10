На острове в Финском заливе погиб капитан танкера Ленинградской военно-морской базы

Капитан малого танкера «ВТН-45» Ленинградской военно-морской базы погиб на острове Гогланд в Финском заливе.

Как сообщает 10 декабря издание 47news, происшествие произошло еще 30 ноября, но тело погибшего Юрия Гонтарука доставили в вертолетом в Петербург только сейчас. Похоронят военнослужащего 12-го числа в Ломоносове.

52-летний капитан судна вспомогательного флота упал за борт, когда малый танкер был пришвартован у причала. Юрий Гонтарук получил серьезные травмы, в связи с чем Ленинградская военно-морская база запросила помощь медиков с материка. Медики прибыли на Гогланд на вертолете и приложили все усилия для спасения капитана, но травмы оказались слишком серьезными.