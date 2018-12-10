Ёлку из чистого золота установили в Германии. А по Мадриду пробежались 7000 Санта-Клаусов

Земляне готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Из Германии приходят новости о золотом дереве, из США – о «Золушке» в Белом доме, а из Челябинской области – о главной ели города, срезанной у соседнего магазина.

Немецкая фирма по торговле золотом установила самую дорогую рождественскую ёлку в Европе, которая стоит около 2,3 миллиона евро (2,6 миллиона долларов), сообщает 9 декабря RT. Эта ёлка сделана из золотых монет.

«Цена золота растёт. Несколько месяцев назад она сильно снизилась, как и евро, но это означает только то, что люди проходят обучающие курсы и покупают больше золота», – пояснил представитель компании.

Видео: YouTube/Ruptly

В американском Белом доме, как пишет «Газета.Ru», выбрали необычную рождественскую ёлку, которую прозвали «Золушкой». «Им понравился её естественный вид», – предположил вырастивший её фермер.

В интервью местной газете The Charlotte Observer он признался, что совсем за не ухаживал за елью. Она развивалась не так хорошо, как другие деревья, и поэтому он обращал на неё мало внимания: не подрезал и не подравнивал в течение последних двух лет. Он был уверен в том, что для Белого дома выберут другое дерево. Судьбу этой ёлки можно сравнить с историей о Золушке, считает фермер.

Видео: YouTube/WSOCTV9

Видео: YouTube/The White House

А вот в городе Чебаркуль Челябинской области к вопросу украшения подошли оригинально. На центральной площади установили ель, срубленную у соседнего магазина, рассказывает издание 74.ru.

Местные жители возмутились. А чиновники объяснили, что перепутали дерево. Но это всё равно было обречено: оно стояло на подземных коммуникациях, поэтому летом во время ремонтных работ его всё равно бы спилили.

А по европейским городам бегут Санта-Клаусы. В самом начале декабря забег с участием около пяти тысяч тысяч человек, наряженных в традиционный наряд Санты, прошёл в Великобритании. А в воскресенье, 9 декабря, традиционный марафон состоялся в Мадриде. Бежали семь тысяч «рождественских дедушек». Взрослых участников забега сопровождали дети в костюмах помощников Санта-Клауса – эльфов, передаёт REGNUM.

Организаторы марафона уверяют, что это был самый многочисленный забег Санта-Клаусов в этом году.

Напомним, в США на днях уволили учительницу, которая сказала детям, что Санта-Клаус – это вымысел. А мужчину, позволившего себе аналогичное высказывание на завтраке с Санта-Клаусом, арестовали.

Ещё один любопытный случай произошёл 4 декабря в британском Кембриджшире. Там гигантский, но лёгкий Санта-Клаус явился водителям и принялся регулировать движение. Его сняли на видео.