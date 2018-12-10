Facebook запретил секс

Социальная сеть Facebook изменила в своих правилах раздел, который касается харассмента.

«Побуждения к сексуальным контактам» теперь запрещены, хотя обсуждать проблемы домогательств и сексуального насилия можно. Ограничено использование выражений сексуального характера, которые могут расцениваться как домогательство.

Нельзя, в частности, просить прислать изображения сексуального характера, писать фразы наподобие «хочу развлечься сегодня вечером», выкладывать даже нарисованные изображения полового акта, упоминать сексуальные предпочтения, действия сексуального характера.

Напомним, в ноябре Facebook заблокировала посты с фотографиями, на которых президент Франции Эммануэль Макрон позирует с темнокожими жителями острова Сен-Мартен. Причиной стала как раз «демонстрации наготы и сексуальных действий».