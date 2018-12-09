В Армении подводят итоги парламентских выборов. У экс-президента были сложности с техникой

ЦИК Армении вечером 9 декабря опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах: уверенно лидирует блок «Мой шаг» исполняющего обязанности главы правительства Николы Пашиняна. Итоговая явка составила 48,63%.

Как сообщает РБК, по итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок «Мой шаг», поддерживающий Пашиняна, выбрали более 65% избирателей. Занимающую второе место «Процветающую Армению» поддержали примерно 11% избирателей. На третьем месте партия «Дашнакцутюн» – чуть больше 10% голосов.

Всего в Армении 2010 избирательных участков, а, значит, к 22:37 мск подсчитано около 5%, отмечает РБК.

Низкая явка на досрочных парламентских выборах обусловлена, в некоторой степени, отсутствием фактора подкупа, а также достойного в глазах избирателей оппонента властям. Такое мнение высказал изданию «Sputnik Армения» политолог Ерванд Бозоян. Кандидат в депутаты от блока Пашиняна назвал ещё одну причину пассивности граждан – дождь.

Любопытно, что бывший президент Армении Серж Саргсян не смог проголосовать с первого раза. Об этом пишет «Вестник Кавказа». Другие избиратели прикладывали указательный палец к сенсору идентификационного устройства, и оно быстро распознавало их. Никаких сложностей не возникло и у супруги политика Риты Саргсян. Самому же экс-президенту пришлось поочередно предъявить устройству все пальцы, и только тогда оно сработало.

Нынешние парламентские выборы в Армении первые после прихода к власти в стране оппозиции в апреле этого года. Они стали возможны после того, как глава государства Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики.