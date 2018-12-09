«Зенит» проиграл «Рубину», но ушел на зимний перерыв лидером чемпионата

В 17 туре чемпионата России по футболу «Зенит» принимал «Рубин» из Казани. Главной интригой стало противостояние учителя и ученика: когда-то Сергей Семак помогал оформлять первые чемпионства команде из Татарстана в роли капитана-полузащитника.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев еще до старта сезона выдавал авансы «Зениту» и своему экс-игроку: мол, «Зенит» точно чемпион страны-2019. Оказалось, что на этот вечер у «Рубина» были свои планы.

Определенные сложности были у обоих тренерских штабов перед матчем. За два часа до игры стало известно, что Артем Дзюба травмирован и точно не будет играть. У «Рубина» ситуация была куда более драматичной: Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов не могли принимать участия в матче из-за арендных отношений, Сердар Азмун получил четвертую желтую карточку в предыдущем матче, и, натурально, в Петербург «Рубин» приехал без нападающих.

Сергей Семак для встречи со своим учителем не стал искать ничего нового: «Зенит» вышел играть против «Рубина» по традиционной схеме последних игр с тремя центральными защитниками и с Далером Кузяевым и Робертом Маком по краям. Одно уточнение: после ужасающего матча в исполнении словенского защитника Михи Мевли против «Арсенала» из Тулы тренерский штаб Семака вернул Луиша Нету в стартовый состав. В атаке вышли Олег Шатов, восстановившийся от травмы, и Себастьян Дриусси.

В странном мире российской спортивной журналистики всю неделю обсуждали текст Александра Дорского о том, как «Рубин» подает угловые удары прямо во вратарскую площадь соперника. 5 футболистов клуба из столицы Татарстана обычно встают на угол вратарской, блокируют вратаря. Эту тактическую схему «Рубин» использует с 3 тура, как раз с игры против «Зенита». С конца июля «Зенит» забил с помощью таких подач 3 мяча, 2 в лиге и 1 в кубке. Игра против команды Семака началась именно с этого: на 7 минуте после подачи первого углового воспитанник петербургского футбола Егор Сорокин (в его профиле сезон в покойном «Тосно» без выходов на поле) замкнул подачу от флажка. Он же после сумятицы в штрафной Лунева помог «Рубину» сделать счет 2:0 в начале второго тайма.

Клуб из самого северного города-миллионера смог отквитать один гол во втором тайме: Эрнани заработал пенальти, которой уверенно реализовал Леандро Паредес. Тем не менее, больше голевых моментов «Зенит» во втором тайме создать не смог. В конце игры в атаку тренерский штаб петербуржцев отправил не только вышедшего на замену Антона Заболотного, но даже сербского центрального защитника Бранислава Ивановича.

«Зенит» Семака впервые проиграл два матча подряд в чемпионате. Семак в послематчевом общении с журналистами был предельно откровенен и, если позволите, циничен: «Команда идет на первом месте в чемпионате России, идет на первом месте в Лиге Европы УЕФА. Оценки давать не мне — это уж точно. Есть осадок из-за того, что мы могли сыграть лучше. Есть хорошие матчи, есть не очень. Учитывая проблемы, которые есть, абсолютно нормальный результат».

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» выиграли свои матчи 17 тура, однако прямо перед матчем «Зенита» «Краснодар» в Краснодаре умудрился сыграть с «Уфой» вничью. На зимний перерыв петербургский клуб умудрился, несмотря на три поражения в последних матчах, уйти, лидируя в таблице.

Бердыев вспомнил о своем прогнозе на сезон: «Сергей — сильный тренер, лучший из молодых в Росии. Нужно терпение. Первое место — это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом». Про победу учителя над учеником Бердыев сказал всего три слова: «Это стечение обстоятельств».

Финальные слова Семака после матча на пресс-конференции были грустные и честные: «Что ожидали, то и получили. Игра сложная. Понятно, что «Рубин» ждал наших ошибок и стандартов. Было и одно, и другое. Вернуться после 0:2 было сложно, но возможно. Забили один, еще моменты были. За то, что в сложном матче проявили характер и старались повернуть игру в другую сторону, — молодцы. Результат не может радовать. Второе поражение подряд. Достаточно курьезные ошибки второй матч подряд влияют на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре.».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"