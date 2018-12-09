Самолёт при посадке в Киеве выкатился за полосу и получил повреждения

Самолёт Boeing 737-500 с регистрационным номером EW-290PA, выполнявший 9 декабря рейс авиакомпании «Белавиа» B2845 из Минска в киевский аэропорт Борисполь, не смог остановиться в пределах полосы во время приземления, сообщил «Фонтанке» источник в аэропорту.

По неофициальным данным, в ходе инцидента никто не пострадал. Судя по фотографии с места, самолет получил незначительные повреждения. Обратный рейс B2830 должен был вылететь в 19:05 по Гринвичу (в 22:05 по московскому времени), но теперь, согласно он-лайн табло аэропорта Борисполь, перенесен на 21:30 по Гринвичу (00:30 по московскому времени).

Одним из дополнительных факторов, которые привели к выкату самолета с полосы, могли стать метеоусловия. Вечером 9 декабря в аэропорту Борисполь наблюдается плохая видимость – 350-450 метров, при вертикальной видимости всего 30 метров, также на аэродром опустился охлажденный туман. Несколько прибывающих самолетов были отправлены в зоны ожидания.