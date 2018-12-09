Жилой комплекс на юге Петербурга проводит вечер без света, тепла и горячей воды

Жилой комплекс во Фрунзенском районе Петербурга остался без электричества вечером 9 декабря. Об этом жильцы рассказали в соцсетях. По их подсчётам, в темноту ЖК погружён не менее 4 часов.

Речь идёт от ЖК «София» на Южном шоссе. В комплекс входят пять многоквартиных домов. Из-за обесточивания в высотках пропали также отопление и горячая вода.

В «Ленэнерго» корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что у них на линии всё штатно. В пресс-службе «Группы ЛСР», застройщика ЖК «София» заявили, что специалисты выясняют, почему на их объектах наступил блэкаут.