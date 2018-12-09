«Ласточка» в Ленобласти насмерть сбила человека

Скоростной электропоезд «Ласточка» сбил насмерть пожилого мужчину 9 декабря около 16 часов неподалёку от железнодорожной платформы «Лейпясуо» в Выборгском районе Ленинградской области.

Электричка двигалась из Выборга на Финляндский вокзал Петербурга и прибыла в пункт назначения с небольшой задержкой.

«Ласточки» курсируют между Санкт-Петербургом и Выборгом, Лугой, Всеволожском, Сосновым Бором, Волховстроем, Любанью. Сегодня в свой первый рейс отправилась «Ласточка» до Тосно.